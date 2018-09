"IT" incluirá la escena más escalofriante del libro de Stephen King: el Ritual de Chüd

Credit: Póster promocional de la película

Muchos se tomaron a broma la vuelta del payaso de IT, pero reconozcamos que el remake de la cinta de Stephen King fue todo un éxito de taquilla y son muchos quienes alabaron en la que Bill Skarsgård dio vida al payaso de nuestras pesadillas. Aún perdura en nuestra memoria la primera parte, pero ya contamos los días para la segunda entrega que llegará en septiembre del año que viene. Andrés Muschietti reunirá al “Club de Perdedores” una vez más de vuelta al pueblo que les vio nacer, Derry, pero 27 años después de la primera cinta.

Una de las últimas noticias que sabemos es que su director, Andy Muschietti, pretende agregar a esta segunda parte una escena que leímos en el libro, pero que ha sido descrito por muchos como uno de los elementos más raros de la novela. Se trata del Ritual de Chüd con el cual el grupo logra derrotar al payaso Pennywise. Uno de los guionistas de la nueva parte, Gary Dauberman, apunta que se incluirán escenas que resultaban difíciles de imaginar para los lectores y este ritual es una de ellas. En declaraciones a Cinema Blend, “es un reto en sí mismo, un componente tan importante del libro que tuvimos que abordarlo. Resulta complicado, pero como ya he trabajado antes con Andy, todo se convierte en una conversación. Es algo orgánico, como afilar una piedra, tratando de encontrar la manera más accesible de los aspectos más metafísicos del libro”.

Por si no sabéis a lo que nos referimos con este Ritual de Chüd os lo explicamos porque resulta realmente extraño. Al fin y al cabo es una especie de juego: la idea es que Pennywise y uno de los miembros del grupo extienden sus lenguas, las muerden, y comienzan a contarse chistes a través de la mente. La idea es que si IT lograba hacerle reír antes podía acabar comiéndoselo, pero si fuera al revés el payaso acabaría muerto de por vida. ¿Extraño no? Según los guionistas está pensado llevarlo a la pantalla, aunque desconocemos si será esta la manera en la que Pennywise desaparezca de sus vidas. Suponemos que no será llevado de forma tan literal a imágenes... aunque quién sabe. Tendremos que esperar.

Por cierto, que parece que incluso traigan a la vida al gigante Paul Bunyon. Se trata de la escultura que representa al pueblo de Derry y que en la novela cobra vida. De hecho, ya hemos visto en Twitter imágenes de cómo el payaso pasa ratos con ella… haciendo amigos.