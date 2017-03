Indonesia se ve obligada a retirar una estatua porque era demasiado fea

Además de Rajoy, hay otras personas en este mundo que se toman los memes muy en serio. El hecho ha ocurrido en Indonesia, donde una estatua ubicada frente a la base militar del Comando Militar Siliwangi ha generado una ola de memes en Internet que ha provocado su inmediata retirada.

¿La razón? Qué es muy fea. Feísima. Cuestión que puso muy fácil los chistes a los usuarios de las redes sociales. Antes de que el gobierno indonesio pudiese reaccionar, el hashtag #MacanCisewu comenzó a ser una tendencia mundial. Por eso, el pasado lunes las autoridades militares decidieron que ya habían tenido suficiente.

Según explicó el comandante de la base militar a la BBC, la estatua había sido realizada "hace mucho tiempo. Cada unidad puede decidir cómo será la estatua que adorne la base, pero a veces los artistas elegidos no son demasiado buenos"

Aquí podéis ver algunos de los memes que ha desatado el pobre tigre:

RIP macan cisewu, now up there with Harambe and the other legends in heaven. pic.twitter.com/W2yQkZ8J87