Grecia sigue luchando con todos los medios disponibles para extinguir los incendios que asolan el país, y que ya han causado al menos 80 muertos. Las causas de los fuegos aún son una incógnita, aunque se especula que podrían deberse a una mano humana (sea intencionada o por negligencia). Pero a la virulencia de los incendios han contribuído también las condiciones climatológicas, especialmente las altas temperaturas y los fuertes vientos.

Por eso, es una buena noticia que las previsiones indiquen que el tiempo podría cambiar, dando paso a condiciones más favorables para la extinción del fuego. En Quo nos pusimos en contacto con José Antonio Maldonado, director meteorológico de la web Eltiempo.es, y quien durante muchísimos años fue el rostro de la información meteorológica en TVE. Maldonado nos informó de que se esperan inminentes lluvias en la región de Ática, donde se encuentra Atenas, y donde se han producido la mayoría de los incendios.

"A psartir de meñana jueves podrían producirse lluvias que dejen cantidades de entre 8 y 10 litros por metro cuadrado", nos explicó. "En principio no son lluvias muy fuertes, pero la previsión es que se mantengan durante vaarios días, y eso es una gran noticia, ya que ayudarán a controlar los incendios".

Esas lluvias traerán también una pequeña bajada en las temperaturas, atemperando así otro de los factores que ha contribuído a la intensidad de los incendios. Lo que si se mantendrán serán los vientos de componente sur, y por tanto muyy cálidos, que aunque se moderarán un poco seguirán soplando con intensidad.

Respecto a las posibles causas de los fuegos, Maldonado nos ha explicado que: "Las bajas temperaturas y los vientos cálidos no pueden ser por sí solas las causas. Pueden contribuir a ayudar a que se produzca un gran incendio, pero no pueden ocasionarlo. Se necesita un desencadenante externo, como pueden ser las chispas causadas por un rayo, y en este caso parece que no las ha habido. Así que, en principio y a falta de más datos, todo apunta a causas humanas".