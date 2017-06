Un hombre transgénero está embarazado de tres meses

Vicente Fernández - 12/06/2017

Trystan Resse se encuentra en su tercer mes de embarazo. Algo que no llamaría demasiado la atención si no fuera porque se trata d eun hombre transgénero. A Reese se le asignó el género femenino cuando nació, aunque en el momento en el que comenzó el tratamiento para convertirse en hombre, decidió mantener sus órganos reproductivos intactos, para en el futuro poder alumbrar a un hijo.

Meses antes de quedar embarazo, Resse dejó de tomar el tratamiento de testosterona que seguía para preparar su cuerpo. Según los pescialistas, ese es el momento más crucial de esta experiencia, ya que la necesidad d einterrumpir los tratamientos con hormonas masculinas para volver a activar la biología femenina, puede afectar a la persona provocando incluso una profunda depresión.

Afortunadamente, no ha sido el caso y Trystan, que ha contado con la adecuada supervisión médica durante todo el proceso, afirma que su embarazo es, por el momento, como cualquier otro.

Pero, hay que recordar que el suyo no es el primer caso. de hecho, el primer hombre transgénero que dio a luz fue el estadounidense Thomas Beatie, en 2008. Para lograrlo tuvo que romper muchos tabues y prejuicios, ya que no le fue sencillo encontrar un especialista que quisiera ayudarle en su deseo de tener un hijo. Finalmente, logró accder a un banco de esperma, aunque el primer intento no tuvo éxito, ya que el óvulo fecundado se instaló fuera del útero y hubo que extirparlo. Finalmente, al segundo intento su sueño se hizo realidad.

Desde entonces ha habido más casos, como el de Evan Hemper (en la foto), en Estados Unidos, que dio a luz en febrero de 2016, o Alexis Taborda, en Argentina.