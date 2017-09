Gwyneth Paltrow saca a la venta un repulsivo psíquico contra vampiros

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 21/09/2017

Entre nosotros, desgraciadamente, existen personas que tratan de obtener beneficio con la enfermedad de otras. Habitualmente, se esconden bajo paraguas tales como la homeopatía, el chamanismo o el de los chakras. Pero Gwyneth Paltrow ya se quitó la careta hace mucho tiempo y lo hace a pecho descubierto.

Como muchos sabréis, la actriz norteamericana es CEO de Goop, una compañía que nació a través de una bitácora personal de la intérprete y que a día de hoy vende multitud de productos, a cual de ellos más criticado. Ha llegado a publicar posts en el site recomendado cosas tan locas como orinar en la ducha para mejorar el suelo pélvico, aplicarse vapor vaginal para equilibrar las hormonas femeninas o cuando recomendó ponerse nidos de avispa en la vagina con el fin de rejuvenecerla.

Ya con los nidos de avispa consiguió bastante repercusión mediática, ya que muchos ginecólogos se vieron obligados a advertir de forma pública el gran riesgo que entrañaba este peculiar 'tratamiento natural'. Ahora, consciente de que marca tendencias entre el millón de personas que visita su página o compran sus productos cada día, ha decidido rizar el rizo del absurdo y sacar a la venta un repulsivo psíquico contra vampiros. Sí, exactamente lo que has leído.

El elixir 'antivampiros'

¿Acaso no odias cuando tratas de hacer un examen, tener una reunión fructifera con tu jefe o ir al gimnasio y un vampiro psíquico decide arruinarte el día y alimentarse de tu fuerza vital? Bueno, pues en ese caso ya no debes preocuparte más, ya que Goop tiene un repelente de vampiros psíquicos estupendo por algo menos de 30 euros la unidad. Según explica el "laboratorio" (por llamarle de alguna forma) Paper Crane Apothecary, se trata de "un elixir en spray que podemos usar discretamente. La niebla protectora resultante es una combinación de una infusión de gemas curativas y aceites terapéuticos muy aromáticos, diseñados para desterrar las malas vibraciones (y protegerle de las personas que puedan causarlas). Los usuarios solo tienen que pulverizar generosamente alrededor de sus cabezas para salvaguardar sus auras".

Francamente, como amantes de la literatura y de Drácula en particular, pensábamos que lo sabíamos todo sobre la lucha contra los vampiros. Por suerte (especialmente en España), nunca estamos demasiado lejos de un crucifijo, un ajo o un espejo y hasta ahora pensábamos que eso nos protegía contra una amenaza vampírica. Pero resulta que no es así. Al parecer, también necesitas un elixir con infusión de gemas curativas. Y yo me pregunto, ¿En que nivel del World of Warcraft se consigue esto?

Si piensas que tanto sarcasmo es injusto, déjanos enumerar algunos de los ingredientes que contiene este brebaje. Hay infusión de gemas, ondas sonoras o reiki. En primer lugar, no sabemos cómo personas que ponen las manos sobre otros para curar pueden ser un ingrediente, la única explicación plausible y razonables es que las hayan diluido. En segundo lugar, no sabemos cómo se las arreglan para pasar la infusión hervida a la botella con una onda de sonido sin verter ni una gota. Es realmente admirable.

Por si esto fuera poca estafa, la página web de Paltrow alberga muchos más productos similares. Es el caso de este producto: (alerta, el material brindado a continuación puede herir la sensibilidad de cualquier físico):

Sí, se trata de pegatinas que afirman que tienen la capacidad de "reequilibrar la frecuencia de energía en nuestro cuerpo". Incluso un científico de la NASA realizó una declaración refutándola.

Son muchas las personas que creen que la actriz ha perdido el Norte y que han señalado los disparates nocivos y los no perjudiciales que el sitio vende. Incluso un organismo de vigilancia de la publicidad ha presentado una queja oficial contra Goop por todas las afirmaciones engañosas y sin evidencia científica que ha realizado sobre sus productos.

Así que ya sabes, si estás experimentando un ataque psíquico de hordas de vampiros o quieres alejarlos de ti, avísanos. Estamos pensando en lanzar una línea de sombreros de aluminio que también será de gran ayuda para los conspiranoicos que piensan que los gobiernos les leen el cerebro.