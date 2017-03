¿Cuál es el auténtico sexo de Garfield?

Vicente Fernández - 03/03/2017

Garfield es un personaje que no necesita presentación. Se trata de un gato cínico, perezoso e impertinente, que nació creado por la pluma del dibujante de historietas Jim Davis y que, posteriormente dio el salto al cine. Pero, ¿es un macho?

Eso es lo que todos habíamos pensado siempre pero, en 2014, su propio creador sembró la duda al afirmar en una entrevista que este felino: “No es ni hombre ni mujer, no tiene raza ni nacionalidad, y tampoco es viejo ni joven”.

Lo que no podía imaginar Jim Davies es que esas palabras iban a desencadenar una auténtica “guerra”. La página de Wikipedia sobre el personaje fue editada especificando que su sexo no era ninguno. Pero esa clasificación no gustó a mucha gente, así que la página volvió a ser editada restituyéndole su condición de macho.

Y así, durante estos años, el género de Garfield ha ido cambiando según el criterio de cada editor.

Pero para zanjar la polémica el diario The Washington Post volvió a contactar con Jim Davies quien, arrepentido por la tormenta que habían desatado sus ambiguas declaraciones, decidió zanjar de una vez el tema sentenciado que: “Garfield es de sexo masculino. Y tiene una novia llamada Arlene”.

Fuente: The Washington Post.