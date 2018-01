Un libro sobre la II Guerra Mundial se convierte en un inesperado best seller gracias a Donald Trump

Los intentos del presidente estadounidense Donald Trump por frenar la publicación del polémico libro sobre su figura, titulado Fire & Fury y escrito por el periodista Michael Wolff, tuvieron el efecto contrario al esperado. El libro ya era el número uno en todas las listas de los más vendidos incluso antes de haber salido al mercado, gracias a los ejemplares reservados, y la primera edición se agotó en un solo día. En algunas librerías, los ejemplares se vendieron en tan solo 15 minutos.

Ese éxito implica también que miles de personas se han quedado sin él. ¿Y que han hecho entonces? Pues tratar de conseguirlo por otras vías y averiguar, por ejemplo, si había ya alguien que estuviera revendiendo sus ejemplares en Amazon. Y, sorprendentemente, lo encontraron. Lo que ocurre es que el Fire & Fury que podía comprarse en internet no era el mismo libro que trataba sobre Donald Trump.

Era una obra sobre la II Guerra Mundial, que analizaba los bombardeos aliados sobre Alemania. Su título completo es Fire & and Fury. The allied bombing over Germany. 1942-1945, y su autor es Randall Hansen, un profesor de la Universidad de Toronto, en Canadá. La obra había sido publicada en 2009 así que, como es fácil imaginar, hacía ya mucho tiempo que sus ventas habían languidecido.

Pero, en tan solo una semana, el libro se situó entre los más vendidos en Amazon. Está claro que la semejanza de su título con la obra de Wolff fue lo que motivó su renacer. Lo que ahora falta saber es si la gente que lo compró lo hizo porque realmente se confundió de obra (con lo cual su chasco al recibir el volumen habrá sido mayúsculo), o al ver que trataba sobre la II Guerra Mundial decidieron adquirirlo igualmente porque también les interesaba el tema.

El autor, Randall Hansen, se ha tomado este inesperado éxito con humor, y asegura que ahora mismo no sabe si debe compartir los beneficios de las ventas con Donald Trump. Por supuesto, el profesor está siendo irónico.