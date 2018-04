Dicen que hoy se acaba el mundo (otra vez)

Desde principios de los años 90 comenzaron a circular una serie de profecías de caracter apocalíptico que afirmaban que a la Tierra le quedaban pocas décadas de vida, y que nuestro mundo sería destruído por el impacto de un planeta desconocido llamado Nibiru.

Pues bien, la fecha para que se cumpla dicha profecía ya ha llegado y es... hoy, lunes 23 de abril de 2018. Aunque cualquiera que no sea un fanático apocalíptico ya sabe que no va a ocurrir nada. Y por si hiciera falta confirmarlo, la NASA ya ha explicado en varias ocasiones que ese misterioso y letal planeta no existe.

Nibiru es un cuerpo celestial vinculado a la mitología babilónica. Su nombre significa "lugar que cruza", y estaba asociado al dios Marduk. En siglos posteriores, los seguidores del esoterismo propusieron que Nibiru era un planeta que se encontraba situado más allá de Neptuno y que cruzaba la órbita del resto de los que componen nuestro sistema solar, aunque permanecía invisible para nosotros. Pero, como ya hemos dicho, los astrónomos desmientan tajantemente que exista semejante planeta.

Mañana, cuando nos levatemos y comprobemos que efectivamente el mundo sigue estando dónde tenía que estar, seguro que los creyentes en esta profecía ya habrán inventado alguna excusa para explicar por qué no se ha cumplido, y tendrán anotada una nueva fecha para su cataclismo apocalíptico.