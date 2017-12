Los niños pequeños piensan que no cumplen años si no hay fiesta

Vicente Fernández - 21/12/2017

Los niños muy pequeños aún no tienen una percepción concreta y clara de como se mide el paso del tiempo. Y, ahora, un estudio publicado en Imagination, Cognition and Personality, ofrece los resultados de un simpático experimento, que revela que muchos críos consideran que, si no hay fiesta, no se cumplen años.

Los autores dele studio realizaron una prueba con niños de entre tres y cinco años, y les presentaron tres casos. El de un niño de que celebraba una fiesta por su tercer cumpleaños. El de otro de la misma edad que celebraba dos fiestas en un período muy seguido. Y el de un tercero que no celebraba ninguna.

Y el resultado fue que mayoritariamente, los pequeños dijeron que el primer cumplía tres años, tal y como realmente era. Pero del protagonista del segundo caso dijeron que cumplía cuatro, y del tercero que seguía teniendo dos. De hecho, los autores del experimento comprobaron que muchos delos niños tampoco tenían muy clara cuál era su auténtica edad.

Los resultados del estudio, además de muy simpáticos, tal vez no tengan mayor validez más allá de lo anecdótico. Pero si se piensa un poco sobre ellos, ofrecen algunas pautas interesantes para comprender mejor como se forma en las personas la consciencia sobre el paso del tiempo y el modo de medirlo.