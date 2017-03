Â¿Existe alguna relaciÃ³n entre el porno y la felicidad?

Sí, y no es precisamente positiva

Quo - 28/03/2017

El porno afecta directamente a la felicidad. Según un nuevo estudio realizado con más de 50.000 personas diferentes de 10 países distintos que ha sido publicado en Human Communication Research (a los que se les ha añadido resultados de otras 50 investigaciones al respecto), los hombres que ven porno son más infelices con su pareja.

Aunque la conclusión es tajante, los investigadores no han podido confirmar si el consumo de esta clase de vídeos es a consecuencia de que son infelices previamente en la relación con su pareja o a la inversa. Los investigadores especulan con que también puede tratarse de las expectativas que genera el porno vs la realidad, algo que afecta mucho a los hombres pero no a las mujeres.

Los estudios demuestran que, en el caso de las mujeres, no hay consecuencias directas de este consumo. La mayoría de hombres lo hace desde el móvil.

Fuente: dailymail.co.uk