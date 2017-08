El conspiranoico del que todo el mundo habla: Â¿QuiÃ©n es Alex Jones?

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 01/08/2017

Hoy Google marcaba como tendencia un nombre que no es muy conocido en España, pero que en Estados Unidos goza de gran popularidad: Alex Jones. Para los que no le conozcan, se trata de un periodista, presentador de radio y televisión y célebre defensor de determinadas teorías de la conspiración. Dispone de un programa de radio llamado The Alex Jones Show (más conocido como Infowars), el cual se emite en 60 estaciones de radio AM, FM y onda corta, a lo largo y ancho de todo Norteamérica (también dispone de podcast en Internet) y tiene una audiencia de nada menos que cuatro millones de radioyentes (más dos millones de espectadores en su canal de YouTube).

A lo largo de su carrera, que para algunos dura demasiado, se ha dedicado a popularizar y divulgar una cantidad ingente de teorías conspirativas. Entre ellas, acusar a Bush de orquestar el atentado del 11 de septiembre de 2001, afirmar que el cambio climático es una farsa o que el gobierno de Obama fue el responsable de la matanza en la escuela Sandy Hook de Connecticut (2014). En su opinión, estos y otros ejemplos son una muestra de la supresión de las libertades individuales, lo que tendrá como consecuencia un Nuevo Orden Mundial que provocará una dictadura a nivel global.

Jones ha estado también en boca de todos cuando el actual presidente del gobierno de los Estados Unidos le ha utilizado como "musa" de su campaña y se ha declarado fan de su trabajo. Además, el periodista encaja a la perfección con el perfil de "hombre blanco enfadado" y presume de esas ideas extremistas y nacionalistas que tanto le gustan a Donald Trump y a la ultraderecha estadounidense.

Pero hoy Jones no es tendencia por una de sus escandalosas y polémicas declaraciones, sino porque el presentador John Oliver le ha lanzado duros ataques desde su programa en HBO. Entre otras cosas, le ha acusado de pasar un cuarto del programa tratando de vender determinados productos a sus oyentes, los cuales le aportan dos tercios de la financiación que necesita para mantener Infowars a flote. Además, reprocha al teórico de la conspiración de manipular a sus fans para que compren sus productos, con la excusa de que así mantendrán activo el programa. Según Oliver, Jones ya ha presumido de varios Rolex en su programa, por lo que afirma que sus principios no son tan honestos.

