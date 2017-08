El 78% de las mujeres dice que hay orgasmos y ORGASMOS

Quo - 29/08/2017

Aunque la mayoría de hombres creen saber lo que les gusta a las mujeres, nunca está de más documentarse un poco y saber qué es lo que ha descubierto la ciencia al respecto. OMGYes, una página web que explica a las mujeres cómo tener mejores orgasmos, ha subvencionado una investigación científica con la intención de qué tiene que decir la ciencia al respecto. Y sí, la ciencia, ha hablado.

¿Es mejor jugar con los dedos de forma rápida o lenta? ¿con más presión o con menos? ¿directamente sobre el clítoris o en la piel de alrededor?, todas esas preguntas que hombres y mujeres se han hecho alguna vez para satisfacer a sus parejas, han sido respondidas en un estudio publicado recientemente en la revista especializada Journal of Sex and Marital Therapy. Tras una charla con un grupo de amigos y amigas en la que se dieron cuenta de que a no todas las mujeres les gusta lo mismo, Lydia Daniller (estudiante de literatura) y Rob Perkins (estudiante de medicina) decidieron tomarse en serio el asunto y averiguar qué evidente misterio estaba teniendo lugar.

Primero analizaron investigaciones científicas. Fue así como se dieron cuenta de que no había ningún tipo de estudio sobre el placer femenino. Sí había sobre la biología del orgasmo o sobre la anatomía del clítoris, pero el placer era algo que nadie había tratado hasta ahora.

Según Debby Herbenyck, la catedrática de la Universidad de Indiana que dirigió el estudio de OMGYes, explica que en Norteamérica todavía hay un tabú sobre todo lo que esté relacionado con el placer femenino. Además, "en EEUU el gobierno tiende a financiar aquellas investigaciones que versan sobre enfermedades, disfunciones o prevención del embarazo, pero nada que tenga que ver con el placer sexual que la mayoría de personas experimentamos a lo largo de nuestras vidas".

Tras un brainstorming de ideas para marcar los objetivos del estudio, los investigadores colgaron en Craiglist un cuestionario sobre las preferencias sexuales femeninas que fue contestado por 1.055 mujeres. El equipo de investigación también realizó 1.000 entrevistas personales a través de medios multimedia a varias mujeres que explicaron lo que más les gustaba en la cama.

En cuanto a las preferencias de caricias genitales, se clasificaron en cuatro grupos: presión, forma del movimiento, patrones realizados y ubicación del tacto. Aunque había gran diversidad en lo que le gustaba a cada mujer, si se detectaron tendencias generales. Las mujeres preferían una presión leve a la mediana, ya fuese en el clítoris o en la zona circundante. En cuanto a los movimientos, los ascendentes y descendentes, así como los que iban de lado a lado eran los favoritos.

Por otro lado, el 36,6% de las mujeres reconocieron necesitar la estimulación del clítoris para llegar al orgasmo durante la penetración, aunque para el 18,4% la penetración por sí sola era suficiente para llegar al clímax. Aproximadamente, el 70% de las mujeres reconocieron preferir la estimulación directa del clítoris y el 5% prefería que su pareja no le tocase esa zona. El 78% de las mujeres afirmaron que no todos los orgasmos son iguales y que hay algunos mucho mejores que otros.