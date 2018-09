D’Oh! Maggie no debería estar ahí… ni Lisa tampoco

No, el grave error del que os queremos hablar no tiene que ver con la idea de que durante 29 temporadas y 639 episodios, los personajes no crecen. Durante estos 30 años ha habido todo tipo de incongruencias en la serie y en la historia de los personajes que hemos asumido como parte de la trama en sí. Pero existe una escena en la que el fallo es tan evidente que parece mentira que nadie se haya dado cuenta en estos últimos 23 años nadie lo haya mencionado.

Nos remontamos a la sexta temporada, al capítulo 13 llamado “Y con Maggie son tres”. En él conocemos cómo la benjamina de Los Simpsons llegó al mundo y qué es lo que le sucedía a la familia en ese momento. Homer abandonó su trabajo en la planta nuclear para dedicarse a su gran sueño: trabajar en una bolera. El problema es que cuando Marge le confiesa que está embarazada no tendrá más remedio que volver a su puesto de trabajo. El productor de la serie Matt Selman ha querido mostrar cómo en una de las escenas en las que Marge está sufriendo las primeras contracciones… ¡ya había una foto de Maggie en la parte de atrás en la pared!

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

Uno de los escritores de la serie, Al Jean, ya se ha pronunciado sobre este gazapo y ya ha dicho, entendemos que en tono jocoso, que 17 compañeros de la serie han sido despedidos por lo ocurrido. Incluso hay gente que ha tratado de darle coherencia a lo ocurrido, como que quien sale en la imagen es realmente Lisa con la ropa de bebé, la cual heredará su hermana más adelante (aunque nos declinamos mas por el error).

De hecho, los fans de la serie han querido ir más allá y demostrar que en ese mismo episodio hay otro grave error con otro miembro de la familia. En otro de los flashbacks donde Marge le dice a su marido que está embarazada de su segundo hijo (en este caso Lisa), Homer sale corriendo por las escaleras y, una vez más, vemos cómo hay una foto de la listilla de la casa en uno de los retratos. Por lo tanto, el error se hace aún más evidente. Pero, ¿se lo perdonamos no?

Okay so tell me why a picture of Lisa is up on the same episode when Marge told homer she was pregnant with Bart?! pic.twitter.com/yBCpbi9gtq