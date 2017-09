Científicos proponen una nueva clasificación de emociones: existen 27

Quo - 08/09/2017

¿Cuántas emociones existen? La respuesta no es fácil. Ha habido múltiples intentos y teorías que han propuesto varias clasificaciones y subtipos: primarias, secundarias, sociales o básicas, entre otros.

Quizá una de las propuestas más aceptadas hasta ahora es que las principales son felicidad, tristeza, rabia, sorpresa, miedo y asco. Pero quizá esto cambie con uno de los últimos descubrimientos hechos en este campo: científicos de la Universidad de Berkeley, en California, han propuesto que son nada menos que 27 el número de emociones. El hallazgo ha sido recogido por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Para llegar a esta conclusión se valieron de hasta 2000 secuencias de vídeo que usaron en 800 hombres y mujeres. “Encontramos que existen 27 dimensiones diferentes y no seis para expresar lo que sintieron los individuos a ver los vídeos”, pone de manifiesto a Science Daily Dacher Keltner, uno de los investigadores que llevó a cabo el estudio.

Pero, lleguemos al quid de la cuestión. ¿Cuáles son las emociones descubiertas? Admiración, adoración, apreciación estética, diversión, ira, ansiedad, rareza, aburrimiento, calma, confusión, conformismo, ‘dependencia o mono’ (craving), disgusto, asco, dolor empático, trance, envidia, ilusión, miedo, terror, interés, disfrute, nostalgia, orgullo, alivia, romance, tristeza, satisfacción, deseo sexual, sorpresa, simpatía, triunfo y sobrecogimiento.

“Hemos querido arrojar luz sobre la gran paleta emocional de la que disponemos”, comenta a Science Daily Alan Cowen, doctorando y también a cargo de la investigación. Así que, vistos los resultados, parece que ya no tenemos excusa para poner nombre a lo que sentimos...tenemos (al menos), 27 opciones.