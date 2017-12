No os perdáis los vídeos y la historia de Catching Breath: la carrera ciclista más dura del Himalaya

Quo - 20/12/2017

Strava significa esfuerzo en sueco. Y, en el año 2012, el atleta Christoph Kluge estableció un récord mundial de strava al recorrer en algo menos de tres horas el paso de Khardung La, uno de los más imponentes puertos de la cordillera del Himalaya. Este camino se encuentra a 5339 metros sobre el nivel del mar, y en 1988 fue habilitado para el paso de vehículos motorizados. Pero atravesarlo en bicicleta no es una tarea apta para seres humanos normales. A esa altitud el cuerpo recibe la mitad de oxígeno, los caminos son pedregosos y están plagados de obstáculos, y soplan vientos helados capaces de derribar a los ciclistas a la primera de cambio.

Tal vez por todo ese cúmulo de circunstancias, el récord de Kluge permanecía imbatido desde 2012. Pero Skoda y We love Cycling pusieron en marcha un asombroso proyecto, el reto Catching Breath, con el propósito de reclutar a un equipo de atletas con unas condiciones físicas extraordinarias que fueran capaces de superar la hazaña de Christoph. Durante meses, los organizados no dejaron de recibir solicitudes de voluntarios que deseaban participar en esta gesta. El proceso de selección no fue sencillo pero, finalmente, fueron cuatro los elegidos: el polaco Bartosz Huzarski, el italiano Andrea Schilirò, la sueca Eva Lindskog, y el español Valentí Sanjuán. Conviene señalar que nuestro compatriota participó en el reto tras realizar diez carreras Ironman en solo diez días, y recién recuperado de una lesión. En este vídeo, el deportista español relata que le empujó a vivir esta aventura incomparable.

Tratar de recorrer en menos de tres horas los 40 kilómetros que tiene esta ruta inhumana, puede convertirse en una experiencia infernal. Y eso fue realmente lo que sintieron los cuatro excepcionales atletas que participaron en esta carrera solo apta para titanes. Un desafío en el que no faltaron las incidencias. Se estropearon los GPS de las bicicletas, lo cual significó que los deportistas tuvieron serios problemas para orientarse en medio de la densísima niebla que reinaba en algunos puntos del recorrido. Además, Valentí Sanjuán necesitó recibir oxígeno para poder continuar con la carrera.

Finalmente, fue el polaco Huzarski quien se proclamó vencedor por partida doble: por ser el primero en completar el recorrido, y por establecer el nuevo récord mundial en tan solo dos horas y 29 segundos. Igualmente, Andrea Schilirò y Eva Lindskog también lograron batir el récord de Kluge. Nuestro compatriota Valentí Sanjuán no tuvo tanta fortuna, aunque logró completar el recorrido sin dejar que los Himalayas le vencieran.

En este vídeo tenéis un resumen de los momentos más intensos de este fabuloso reto deportivo. Solo apto para amantes de las emociones fuertes.