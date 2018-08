The Big Bang Theory se despide para siempre

CBS, Warner Brothers y Chuck Lorre, productor y creador, han anunciado lo que ya se esperaba desde hace meses: The Big Bang Theory terminará tras su duodécima temporada. A 279 capítulos de aquel primer episodio de 2007 que inauguró una nueva era en la historia de la televisión, las disparatadas aventuras de Sheldon, Leonard y Penny llegarán a su fin. Y esta vez no habrá marcha atrás, aunque seguirá viva a través de su spin-off, El joven Sheldon.

"Estamos extremadamente agradecidos por el éxito de la serie", explica la nota de prensa conjunta. Este buen recibimiento del que hacen gala no solo viene del éxito masivo de audiencia (es una de las series de televisión más vistas en todo el mundo), sino de su reconocimiento en galas de premios y festivales: ha arrasado en los Emmy (10 estatuillas de 52 nominaciones) y ha recibido 7 nominaciones a los Globos de Oro, de los cuales se ha llevado uno.

Ese único Globo de Oro se lo dieron a Jim Parsons en 2011 por ser el mejor actor de comedia del año. Además, a lo largo de su carrera en The Big Bang Theory, ha ganado de 4 premios Emmy, que lo consolidan como uno de los artistas más reconocidos del universo seriéfilo. Unas cifras que explican que su sueldo, por capítulo, ascienda a los 900.000 dólares (casi 800.000 euros). Cada temporada tiene 24, por lo que su remuneración anual se pone en 22 millones de euros.

Él y Johnny Galecki (Leonard Hofstadter), quien le sigue a la zaga en el segundo puesto, han sido los actores mejor pagados de la televisión. Sus compañeros de reparto, Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard) y Kunal Nayyar (Raj) también cobran unas cifras desorbitadas que no bajan de los 700.000 dólares.

Parsons, además, ha sido el responsable de que The Big Bang Theory no siga en antena: la productora quería renovar el contrato de todo el reparto durante dos años más, pero Parsons, a pesar del aumento de sueldo (en estas cifras ya debe resultar imperceptible), no ha accedido y prefiere dedicarse a otras labores creativas.

Ante la negativa del actor, la productora, que considera que Sheldon es el corazón de la serie, ha decidido no seguir adelante y terminar con "un final explosivo y creativo" en su duodécima temporada. La nueva y última entrega comenzará el 24 de septiembre y el último capítulo se emitirá en mayo de 2019. Entonces, por fin, podremos decir adiós a la serie con público en directo más longeva de la historia de la televisión.