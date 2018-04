Â¿Lo que hacen los bebÃ©s prematuros es escapar del viente materno?

Las causas de por qué algunos bebés nacen de forma prematura siguen sin estar del todo claras. Pero, ahora, un nuevo estudio realizado por especialistas de la Universidad de San Francisco, propone una hipótesis que, cuando menos, resulta sorprendente: los bebés podrían estar huyendo del vientre materno, debido a una reacción de su sistema inmune que considera que ese ambiente intrauterino es hostil para su salud.

Hasta la fecha se ha aceptado que el sistema inmune de los bebés aún no está lo suficientemente desarrollado mientras se encuentran dentro del vientre materno, como para provocar reacciones similares. Pero los autores de este estudio piensan que tal vez no sea así, y que algunos bebés podrían forzar el adelanto del parto en el caso de que sus madres tengan una infección silenciosa, es de cir, que no muestre síntomas.

Los investigadores tomaron muestras del cordón umbilical de bebés que habían completado su período de gestación, y también de otros prematuros. Y lo que descubrieron es que lo segundos mostraban mayores niveles de dos tipos de células del sistema inmune cuya función es reraccionar contra las infecciones.

Para los autores del estudio es un indicio de que en algunos casos, el sistema inmune de los bebés considera que el vientre materno no es un entorno seguro para ellos, y les lleva a provocar reacciones que adelantan el momento del parto.

Fuente: LiveScience.