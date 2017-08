AsÃ­ muere lentamente un Elmo en Ã¡cido sulfÃºrico

A.F. - 10/08/2017

Cuando uno ve este vídeo, se ve obligado a preguntarse qué problema infantil serio han tenido los chicos del canal Will It Last? o qué trauma tienen asociado a Los Teleñecos. Es verdad que quizás Elmo no sea uno de los personajes favoritos de Barrio Sésamo, pero no creemos que mereciese una broma tan cruel.

El peluche, ha sido introducido sin piedad en ácido sulfúrico que, como sabéis, es un compuesto altamente corrosivo. El final lo podéis imaginar o verlo en este vídeo. Eso sí, su visionado puede dañar la sensibilidad y nostalgia de los que vivieron su infancia en los 80. Avisados estáis.