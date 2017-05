AsÃ­ de molones son los churros temÃ¡ticos de Star Wars

A.F. - 12/05/2017

Desde que Disney adquirió los derechos de Star Wars por algo más de 3.000 millones de euros, la segunda compañía de entretenimiento más grande del mundo ha sabido sacarle un gran partido. El último de sus lanzamientos será el deleite de los fans de la saga, quienes podrán disfrutar de un delicioso sable láser elaborado con churros.

El invento salió a la venta el pasado 4 de mayo, fecha en la que los seguidores celebran el aniversario no oficial de Star Wars (por el juego de palabras con May the Force be with you). Su precio es de unos 4 euros y su aspecto es realmente tentador. Para los españoles, parece más una porra, pero en realidad son los típicos "churros" que comen habitualmente los norteamericanos. Además, están cubiertos con azúcar brillante en azul o rojo (depende de si te sientes Jedi o Sith), purpurina comestible y estrellas.

Give yourself to the dark side. It is the only way... And by dark side I mean churros. Give yourself to churros it is the only way. Una publicación compartida de Ariana Castiglia (@adventures.of.ariana) el 4 de May de 2017 a la(s) 10:16 PDT

Por ahora solo se pueden comprar en Tomorrowland (Disneyland) concretamente en el área del Star Tours. Pero han tenido tanto éxito que no dudamos que traspasen fronteras.

Fuente: eater.com