En el año 218 antes de Cristo, el general cartaginés Aníbal protagonizó una de las grandes gestas militares de la historia. Atravesó los Alpes con un colosal ejército formado por 30.000 soldados y 15.000 caballos, y que incluía unos cuarenta elefantes, sorprendiendo a sus enemigos, los romanos, que jamás habían imaginado que alguien pudiera atacarles a través de aquella cordillera.

Pero, ¿cuál fue la ruta que siguió Aníbal para cruzar Los Alpes? Hasta la fecha cuestión ha sido un enigma sin descifrar, ya que no existían suficientes evidencias aqueológicas que ayudaran a determinar la trayectoria del ejército cartaginés. Pero, ahora, acaba de estrenarse un nuevo documental titulado Secrets of the Dead: Hannibal in the Alps, en el que Eve McDonald, historiadora y arqueóloga de la Universidad de Reading, Reino Unido asegura que ha resuelto el misterio.

Tal y como explica la investigadora, lo más logico es que Aníbal y su ejército hubieran cruzado a través del puerto de Clapier, conocido como el "camino de Hércules", ya que era el más seguro y transitable. Pero ella asegura que algunos indicios encontrados sugieren que lo hizo por el puerto de Traversette, que esta a una altitud mayor, y al que había que ascender a través de pendientes muy escarpadas.

Para la historiadora tiene su lógica haber escogido dicha ruta, ya que era la más complicada de todas, lo que hacía que fuera un camino que los romanos no vigilarían, ya que no podían imaginar que un ejército tan numeroso pudiera atravesarlo con éxito.

Fuente: LiveScience.