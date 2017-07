¿Murió realmente la piloto Amelia Earhart en un accidente de avión?

Alberto Pascual | @albertopascualg - 06/07/2017

Earhart y Noonan con un mapa que señala la ruta que iban a emprender para dar la vuelta al Mundo. Foto: Bettmann archive

Puede que Amelia Earhart (40) y su copiloto en el viaje alrededor del mundo, Fred Noonan (44), no desaparecieran sin más en mitad del Océano Pacífico. Al menos, la foto encontrada en los archivos nacionales de Estados Unidos podría rebatir esa idea, ya que son muchos quienes ven a lo lejos a ambos. Una prueba que demostraría que murieron en las Islas Marshall, en custodia Japonesa.

El analista forense especializado en reconocimiento de rostros faciales, Kent Gibson, asegura que es “bastante probable” que quienes aparecen en la imagen sean Earthart y Noonan. Pero hay otros que no se muestran nada convencidos. El director ejecutivo del Grupo Internacional para la Recuperación de Aviones Históricos (en inglés, TIGHAR), Ric Gillespie apunta que: “Hay un apetito jugoso con todo lo que tenga que ver con Amelia Earhart, que incluso cualquier cosa, por ridícula que sea, hará que todo el mundo hable sobre el tema. Lo que yo veo es un grupo de personas en el muelle de Jaluit, en las Islas Marshall. Esta teoría es una tontería, y te lo dice alguien que ha pasado los últimos 28 años de su vida investigando lo sucedido”.

De hecho, Gillespie es más afín a otra teoría, la cual asegura que pudo haber muerto en la isla Kiribati tras naufragar en el océano. Según él, existen suficientes pruebas que lo demuestran, como las últimas señales de radio que fueron recibidas una vez el avión ya no se encontraba en el aire, la localización de restos humanos en una isla entonces deshabitada e incluso artículos de belleza que han recuperado en la zona donde creen que se pudo estrellar el avión.

¿Qué se ve en la foto?

Esta teoría no es nueva. De hecho, desde 1960 lleva rondando de boca en boca, ya que muchos habitantes de las Islas Marshall aseguran haber visto cómo el avión aterrizó y cómo Earhart y Noonan fueron atrapados por los japoneses.

En la foto podemos ver un barco que está remolcando una barcaza con un avión en la parte trasera. En un muelle cercano, vemos lo que parece ser una mujer sentada con un corte de pelo corto, la cual está mirando fuera de campo. Según Gillespie: “El corte es demasiado largo. Ella no lo tenía así y no se parece al mismo que tenía días antes en otras fotografías antes de comenzar su ruta. El pelo no crece tan rápido”.

Sea cual será la historia real, los japoneses siempre han mantenido que nunca existió documento alguno de que tanto Earhart como Noone fuesen capturados. Por lo que el misterio seguirá sin resolver por mucho más tiempo.

Fuente: The Guardian

Foto: Les Kinney / Archivo Nacional de EE.UU.