Ya es oficial: los humanos tenemos un nuevo órgano

Se llama mesenterio y no tenemos muy claro cuál es su finalidad

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 04/01/2017

Aunque ya lo conocíamos, hasta ahora no teníamos ni idea de que era un órgano. Hasta ahora, el mesenterio era la forma en que se llamaba a varios pliegues dobles ubicados en el peritoneo (la membrana que cubre nuestro intestino).

Aunque desde hace una década se sospechaba que podría tratarse de un órgano y no de simples pliegues, hasta ahora no se ha tenido la confirmación. Ha sido un estudio publicado en la revista The Lancet Gastroenterology & Hepatology el que ha abierto el debate.

Más de un siglo de anatomía humana han tomado un giro drástico a consecuencia del descubrimiento. Esta nueva clasificación tiene grandes consecuencias a la hora de hacer cualquier diagnóstico de nuestro sistema digestivo. De momento, los investigadores deben conocer en profundidad nuestro nuevo órgano con el fin de saber su función exacta y, posteriormente, valorar en qué tipos de patología puede influir.

Fuente: Science Alert