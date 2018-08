El tomate mejora la salud pulmonar

Hay muchas razones para comer tomate de forma habitual. Pero un estudio publicado por el European Respiratory Journal, revela otra más: y es que su consumo contribuye a mejorar la salud de los pulmones. Así lo puso de manifiesto un experimento realizado con más de seis ientos voluntairos.

Las pruebas revelaron que aquellos que consumían diariamente 400 gramos de frutas o verduras, especialmente tomates, manzanas y plátanos, mostraban una mejor función pulmonar, respecto a quienes no las consumían. Aunque los beneficios solo se observaron en ex fumadores y en personas que no hubiesen fumado nunca, pero no en las que seguían haciéndolo.

El estudio, realizado por investigadores del Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins, puso de manifiesto además que consumir dos tomates o más al día, ayudaba a los ex fumadores a regenerar parte del daño causado por el tabaco en los pulmones, y ralentizaba el declive de la función pulmonar en las personas que nunca habían fumado.