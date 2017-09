Este riesgo se reduciría también en pacientes con Hepatitis C

No es la primera vez que mostramos los beneficios del café, y parece que nos repetimos, pero no. Realmente, los científicos están viendo en este brebaje la solución a muchos problemas de salud y como la fuente de la eterna juventud. Al parecer, la cafeína no es tan mala como mucha gente hace creer.

En esta ocasión, un estudio de un grupo de investigadores franceses ha centrado sus esfuerzos en demostrar los beneficios del café en la reducción del riesgo de muerte por enfermedades como el VIH y la Hepatitis C. Todo tiene que ver con las propiedades antiinflamatorias y favorables al hígado que tiene esta antigua bebida y que, al parecer, ayudan de manera muy particular a pacientes en las últimas fases de estas enfermedades donde se pueden desarrollar complicaciones hepáticas y cardiovasculares, así como diabetes.

Para llegar a esta conclusión se estudiaron durante 5 años a 1.028 pacientes infectados con VIH y la Hepatitis C. Al comienzo de la investigación, uno de cada cuatro pacientes informó de que bebía al menos 3 tazas de café diarias. Cuando llegaron al final, ocurrieron 77 muertes. Al detenerse a evaluar los datos, se dieron cuenta de que esta rutina habría reducido en un 50% el riesgo de mortalidad, incluso después de tomar en cuenta otros factores de salud asociados a sus enfermedades.

Obviamente, el café no es una bebida milagrosa. De hecho, su consumo en cantidades altas puede afectar a los patrones del sueño, alterar los niveles de ansiedad y provocar insomnio. Pero gracias a este estudio, apuntan sus investigadores, "hemos conseguido ver un patrón que sugiere que el café podría ser usado para prevenir o mejorar las condiciones de salud de estos pacientes".

