Â¿Los refrescos que venden en los cines contienen bacterias peligrosas? En Londres sÃ­

Hay mucha gente que no soporta que el resto coman o beban en los cines por el ruido que hacen. Aunque probablemente sean muchas más las personas que no pueden entrar a ver una película sin su refresco y sus palomitas. Pero, ¿es seguro tomar los refrescos que venden en los cines? En Londres parece que no. Así lo ha revelado un reciente estudio que ha analizado las bebidas que se venden en las principales salas de la capital británica, y ha encontrado que la mayoría de ellas contienen niveles por encima de lo considerado aceptable de bacterias peligrosas.

Los autores del estudio detectaron la presencia de bacterias como la salmonella o la listeria tanto en el líquido como en el hielo que acompañaba las bebidas, y en unas concentraciones que superaban entre 70 y 10.000 veces (dependiendo de los cines) los niveles máximos estipulados por los organismos sanitarios.

Cómo ya hemos dicho, este estudio se refiere solo a los refrescos que se venden en cines de Londres, pero sería interesante realizar una investigación similar en las salas españolas, aunque solo sea para disipar dudas sobre las condiciones higiénicas de las bebidas y tranquilizar así al consumidor.

Fuente: BBC.