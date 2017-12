Desvelan la evolución del gen responsable de que la carne roja produzca cáncer

Vicente Fernández - 18/12/2017

Investigadores de la Universidad de Nevada, Reno (EE UU), liderados por el español David Álvarez-Ponce, han descubierto el gen responsable de que el consumo de carne roja pueda provocar cáncer en nuestra especie. Tal y como explican los autores del hallazgo, hace aproximadamente dos millones de años, la especie humana experimentó un cambio genético que la diferenció del resto de los primates. Ese cambio supuso una protección contra ciertas enfermedades, pero también trajo otros inconvenientes para la salud.

Y es que fue en ese punto de la evolución cuando se produjo la desactivación en nuestra especie de un gen llamado CMAH, cuya función permite la síntesis de un azúcar denominado Neu5Gc, que está presente en la carne roja y también en la de algunos peces. Por eso, si los humanos consumimos carne o productos derivados de animales que si tienen dicho gen, el organismo sufre una reacción inmune al azúcar que puede provocar inflamación, artritis e incluso cáncer.

Entre los animales que no tiene dicho gen están las aves, por lo que comer carne de pollo o pavo no tiene los efectos nocivos para la salud que si puede producir el con sumo de carne roja. Respecto a los peces, se han encontrado especies que tienen dicho gen y otras que no. Aunque, en las que si lo poseen, se ha observado que la proporción de azúcar Neu5Gc en su carne suele ser bastante baja, siendo en cambio muy alta en sus huevas.

Pero la inactivación de ese gen también ha tenido efectos positivos para nuestra salud. Según los investigadores nos ha protegido de ciertos tipos de malaria que necesitan del azúcar Neu5Gc para causar la infección, y que afectan a los primates pero no a nuestra especie.

Fuente: SINC.