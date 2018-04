El reto viral de inhalar condones puede matarte

Internet está repleto de retos virales que ponen a prueba el arrojo y la inconsciencia de muchas personas. Los adolescentes y jóvenes suelen ser quienes más se arriesgan a realizarlos, pero no son los únicos. Y uno de estos retos consiste en inhalar un preservativo por la nariz para luego extraerlo por la boca. Una práctica que puede resultar muy perjudicial para la salud de quien lo practica.

No se trata de un reto nuevo, ya que se remonta al año 2013, aunque algunos vídeos en Youtube han creado la ilusión de que ha vuelto a popularizarse. ignoramos si realmente es así, o si se trata de una falsa alarma. Sea como sea, nunca está de más avisar una vez más de que hacer algo así puede ser perjudicial para la salud.

Y el motivo es bastante evidente. Al introducir cualquier objeto extraño por las vías respiratorias, se corre el riesgo de que estas queden obstruídas y no seamos capaces de respirar con naturalidad. Pero, aunque eso no ocurriera, el preservtivo puede dañar las mucosas de la nariz y provocar aparatosas hemorragias. Y tampoco hay que descartar que algunas personas pueden ser alérgicas al látex, lo que podría causarles un grave reacción en su organismo.

De hecho, ya en el año 2004, la US National Library of Medicine National Institutes of Health, recogió el caso de una mujer de 27 años que se tragó por accidente un preservativo. A través de la tráquea, el condon llegó hasta sus pulmones, provocándole una grave neumonía. Es solo un ejemplo de lo que puede pasar al introducir un preservativo.

Cómo ya hemos dicho, se trata de un reto antiguo y no tenemos evidencias de que realmente haya resucitado. Pero, si de cualquier forma, se encuentran a algún despistado que trata de llevarlo a cabo, avísenle de lo que puede ocurrirle.

Fuente. IFL Science.