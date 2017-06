Vicente Fernández - 13/06/2017

Investigadores del U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, han presentado los resultados del estudio que han realizado sobre el llamativo caso de una paciente de pocos años, que ha sido ingresada más de quince veces por diversos problemas respiratorios, la mayoría de ellos causados por resfriados comunes. De hecho, cuando solo tenía un mes de vida, la niña sufrió una infección provocada simultáneamente por un rinovirus y por el virus de la gripe, por lo que tuvo que recibir respiración asistida.

Los investigadores han descubierto que la niña sufre una mutación en el gen IFIH1, vinculado con la producción de una proteína llamada MDA5. La función de esta sustancia es detectar la presencia de rinovirus (causantes de la gran mayoría de tipos de resfriados) en el organismo, y dar las órdenes pertinenentes al sistema inmune para que trate de neutralizarlos.

Las pruebas realizadas con ratones demostraron a continuación que la falta de dicha proteína favorecía que los rinovirus se multiplicaran y provocaran un cuadro de síntomas cada vez más graves.

Los investigadores también estudiaron a unos 60.000 pacientes con problemas respiratorios frecuentes y con propensión a resfriarse con mucha facilidad, y descubrieron que muchos de ellos sufrían mutaciones en el gen IFIH1.

Pese a ello, los autores del estudio aseguran que esta mutación es bastante rara y, de hecho, en muchos casos, las personas que la portaban nos e la transmitieron a sus hijos.

Fuente: LiveScience.