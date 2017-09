Quo - 05/09/2017

Quizá la primera idea que venga a nuestra mente cuando nos hablan de una embarazada que tiene vómitos sea asumirlo a algo normal en una circunstancia así y pensar que ‘ya se le pasará’.

Pero no siempre se trata de un síntoma leve que no requiere atención. Algunos de los casos de vómitos durante el embarazo no son tan leves, pueden requerir tratamiento y reciben el nombre de hiperemesis gravídica. Es la patología que sufre la Duquesa de Cambridge durante su tercer embarazo, un trastorno que ya padeció durante la gestación de sus otros dos hijos.

Pero, ¿qué diferencia a la hiperemesis gravídica de un cuadro de vómitos ‘normal’ durante el embarazo? En la hiperemesis se dan vómitos de manera muy seguida que llegan a afectar a la capacidad de la paciente para ingerir alimentos. Otra característica importante es que en este trastorno la futura madre puede presentar signos de deshidratación y perder un 5% por ciento de su peso corporal o incluso más. Por tanto, estos rasgos pueden ayudar a diferenciar los vómitos normales y pasajeros de un cuadro que necesita atención médica.

Las causas de la hipermesis no están del todo esclarecidas, pero se ha propuesto que las diferentes hormonas que incrementan sus niveles durante el embarazo pueden tener que ver. Entre las posibles culpables encontramos sustancias como la gonadotropina coriónica humana (HCG, la misma que usan muchos tests de embarazo), la progesterona y el estradiol.