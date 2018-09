Los probióticos no funcionan para todo el mundo

Fuente: Pixabay.

Los alimentos probióticos son aquellos que contienen microorganismos vivos que permanecen activos en el intestino, colonizando y alterando la microbiota. Desde hace mucho tiempo se ha hablado de sus efectos beneficiosos para la flora intestinal y para la salud en general. Pero, ahora, un nuevo estudio realizado por un equipo del Weizmann Institute of Science, cuestiona esa creencia, y revela que esos beneficios no son universales. Es decir, que parece que los probióticos no funcionan con todo el mundo.

Los investigadores crearon su propio cóctel probiótico fabricado con once bacterias consideradas beneficiosas, y se lo suministraron durante un mes a un grupo de voluntarios sanos. Pasado a ese tiempo, los participantes en el experimento fueron sometidos a cirugía, para tomar muestras de su estómago y de sus intestinos.

Y lo que observaron fue que en el organismo de la mitad de los voluntarios no había restos de los probióticos. Es decir, estos habían sido consumidos y desechados a través de las heces. Si descubrieron, en cambio, que habían colonizado los intestinos del resto.

El resultado sugiere, según los autores del estudio, que los probióticos no tienen un efecto universal, y que para lograr que funcionen con todo el mundo, habría que personalizarlos según el organismo de cada paciente.

Fuente: BBC.