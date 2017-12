Un informe revela que el mal tiempo no influye tanto como se cree en el dolor articular

Vicente Fernández - 14/12/2017

Que el mal tiempo provoca que las personas con reuma o artritis sientan más dolor, es una creencia que se ha convertido en una especie de verdad absoluta. De hecho, es frecuente, que personas que padecen esas enfermedades interpreten sus dolores como una señal de que va a llover. Pero, ¿hay algo de verdad en ello? Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard apunta indicios para pensar que tal vez no tanta como se cree.

Los investigadores analizaron los datos relativos a las visitas médicas de once millones de pacientes con dolor articular, entre los años 2008 y 2011, y los confrontaron con los informes meteorológicos relativos a ese mismo período. Y el resultado fue no solo que los pacientes no acudían más al médico aquejados de dolor cuando hacía mal tiempo sino que, de hecho, lo hacían un poco más cuando no llovía ni hacía frío.

Esto no quiere decir que el clima no influya realmente en los síntomas de la artritis, pero si que probablemente no lo haga de una forma tan brutalmente evidente como solemos creer. Los autores del estudio explican que los seres humanos tenemos tendencia a buscar patrones y, tal vez por eso, si una persona con artritis siente que le duele en un día lluvioso, tiene muchas posibilidades de empezar a pensar que va ser siempre así, y que sentirá dolor cada vez que haga mal tiempo. Y el estudio pone de manifiesto que no tiene por qué ser forzosamente así.

De todas formas, tampoco perdamos de vista que se trata de un único estudio, y que es necesario realizar más análisis estadísticos similares para ver si esos resultados se confirman.