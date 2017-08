Â¿Por quÃ© no debes usar acondicionador despuÃ©s de un ataque nuclear?

A.F. - 18/08/2017

Vale, sabemos que ser víctima de un ataque nuclear no es uno de los riesgos que corres en tu vida diaria. Pero como nunca se sabe lo que puede pasar, sabiendo que Donald Trump y Kim Jong Un no se llevan demasiado bien y teniendo en cuenta la suma de ambos coeficientes intelectuales, más vale prevenir que curar.

El Departamento de Seguridad Nacional norteamericano ha divulgado a través de su página web algunos consejos por si se produce un ataque de esta índole. Las recomendaciones están incluidas en una guía donde se explica qué hacer y qué no hacer en estos casos. Entre ellas, figuran cosas tales como mantener la boca abierta para que nuestros tímpanos no sufran las consecuencia de la presión, no mirar los destellos de la explosión, esconderse en sótanos de cemento u hormigón durante al menos 24 horas o no usar acondicionador para el pelo. Un momento, ¿no usar acondicionador para el pelo?

Pues sí, has leído bien. En primer lugar, recomiendan una ducha con jabón y champú neutro con el fin de no dañar la piel. Eso sí, aconsejan evitar el acondicionador ya que este producto de higiene complica la retirada de material radiactivo y este podría quedar adherido al cabello.

