¿Por qué los zumos no son tan buenos como pensábamos?

No malgastes las frutas, verduras y hortalizas: cómetelas directamente y no las exprimas

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 01/03/2017

Un grupo de investigadores del National Jewish Health acaba de publicar un artículo en Journal of the American College of Cardiology que tira por tierra la alta estima en la que teníamos a los zumos. El estudio es un intento de quitar parte de la confusión que rodea a los temas de nutrición, razón que les llevó a examinar investigaciones previas sobre varias dietas de moda en un intento de buscar cualquier señal de beneficio real.

Según explican, una gran parte de estas investigaciones están basadas en las "evidencias" de un solo estudio, a lo sumo, dos. Esto significa que los resultados no han sido contrastados las veces suficientes como para ser tomados por una verdad absoluta. Otros, se basan en estudios financiados por la industria, lo que implica que con toda probabilidad están sesgados (recordemos lo que ocurrió con el azúcar, donde los científicos habían sido sobornados por la industria).

Como era de esperar, dado su campo de estudio, los cardiólogos se centraron en los efectos que tenían las dietas de moda en la salud del corazón. No obstante seamos realistas, si tu dieta es mala para el corazón ¿podemos decir que es saludable para tu salud en general?

Zumos naturales: agua, azúcar y un mínimo de vitaminas

Los zumos naturales fueron escogidos por su gran presencia en múltiples dietas. El caso es que cuando extraemos el jugo de una fruta, eliminamos gran parte de la fibra saludable que esta contiene. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es beber agua con azúcar y unas cuantas vitaminas. Realmente sería mucho más saludable que comiésemos algunas zanahorias o manzanas directamente que introducirlas en la licuadora.

Según explicó Keith Ayoob, del Colegio de Medicina Albert Einstein, a ABC News: "Hay muchas cosas buenas presentes en la fruta que es imposible conseguir en el zumo. Hay que recordar que nuestra tripa es un gran exprimidor, solo que funciona más lentamente. Es mejor dejar que nuestros dientes y el tracto digestivo hagan su trabajo y no olvidar que la fibra presente en frutas y verduras es esencial para una dieta saludable".

Fuente: popsci.com