Â¿QuÃ© ocurre si te estalla un petardo en el ojo?

Vicente Fernández - 29/06/2017

El verano es época de verbena y en ellas no suelen faltar los artefactos pirotécnicos de todo tipo. Pero, ¿cómo son de peligrosos? ¿Que puede ocurrirnos si nos estalla uno de ellos cerca de un ojo? Un equipo de oftalmólogos del Postgraduate Institute of Medical Education and Research, de India, ha publicado un estudio en el que analiza un caso similar.

Los especialistas atendieron que tenía varios fragmentos de un petardo inscrustados en el ojo por causa de la onda expansiva. Tal y como describen los médicos, lograron extirpar los que tenía en el ojo izquierdo. pero en el derecho el diagnóstico fue más grave.

La explosión le había provocado lo que los oftalmólogos llaman ptisis bulbi, se trata de una atrofia o rotura del glóbulo ocular. En algunos casos es posible repararla, pero en el que nos ocupa, todos los fluidos internos del ojo se habían derramado y el daño era irreparable, provocando la ceguera total de dicho ojo.En situaciones similares la única opción posible es colocar una prótesis después de realizar la enucleación del ojo, que es la extirpación del glóbulo ocular, pero conservando los músculos, los párpados y la glándula lacrimal. Otra opción que en algunas ocasiones es factible es realizar una evisceración, conservando las capas exteriores del glóbulo ocular, y colocando en su interior un implante que le de volumen.Así que si este verano van a manipular petardos o artefactos similares, lo mejor es no olvidar ponerse la protección adecuada para los ojos.Fuente: LiveScience.