1 de cada 15 personas percibe olores que no existen

Fantosmía es el nombre médico que reciben las alucinaciones olfativas, también conocidas como olores fantasmas. Las personas que las padecen perciben olores muy intensos, y generalmente desagradables, con la particularidad de que no son reales. Y, ahora, un estudio realizado por el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD), ha revelado que este tipo de trastorno es más común de lo que se cree.

Los investigadores han descubierto que en Estados Unidos lo sufren una de cada quince personas. Y sospechan que en otros países las cifras peuden ser similares. Eso sí, esta condición olfativa la padecen el doble de mujeres que hombres. Y otro dato curioso es que, mientras el sentido del olfato disminuye con los años, las posibilidades de sufrir fantosmías aumentan con la edad.

Pero, ¿qué las produce? En algunos casos puede ser un síntoma vinculado a enfermedades muy graves, como tumores cerebrales o alzhéimer. Pero también puede ser causado por el efecto de la contaminación, o por vivir en ambientes en los que haya sustancias tóxicas. Una deficiente alimentación también puede estar en el origen de esta condición clínica. De hecho, algunos estudios vinculan las alucinaciones olfativas con el riesgo de sufrir obesidad.

Fuente: ScienceDaily.