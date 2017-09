Las personas con â€˜trabajos de oficinaâ€™ tienen mÃ¡s riesgo de morir de parkinson

Quo - 04/09/2017

Las personas que trabajan en el ámbito de la informática y las matemáticas tienen un 67% más de probabilidad de morir de parkinson o de esclerosis lateral amiotrófica que la media, mientras que los mineros tienen un 31% menos de posibilidades.

Es una de las conclusiones de un estudio que compara las causas de muerte y las ocupaciones de más de 12 millones de fallecimientos a lo largo de todo Estados Unidos. Destaca que las personas que tienen trabajos principalmente de oficina, que se desarrollan en recintos cerrados o ‘white collar jobs’ tienen mayor riesgo de muerte por parkinson y esclerosis lateral amiotrófica que los individuos que desarrollan trabajos al aire libre.

El estudio muestra que los profesionales del ámbito legal tienen un 62% más de posibilidades de la media de morir por estas dos enfermedades, los arquitectos un 55% más y en los profesores llegaba hasta el 67%.

La otra cara de la moneda son las profesiones que se desarrollan al aire libre. Los trabajadores de la construcción tienen un 21% menos de posibilidades de morir por parkinson o esclerosis lateral amiotrófica que la media, mientras que en los granjeros esta cifra se sitúa en un 14% menos.