‘Imanes’ contra la esquizofrenia: reducen las alucinaciones auditivas con estimulación magnética

Javier Téllez - 05/09/2017

En ciencia también se pueden matar dos pájaros de un tiro. Es lo que les ha ocurrido a un grupo de científicos que trabajaba sobre la esquizofrenia. Esta enfermedad afecta a entre el 0,3 y 0,7% de la población mundial y el 70% de las personas que la padece experimenta alucinaciones auditivas en algún momento de su vida.

Científicos de la Universidad de Caen han conseguido identificar un área estrechamente implicada con las alucinaciones auditivas que puede causar la esquizofrenia y las han conseguido reducir mediante estimulación magnética transcraneal.

“Este es el primer ensayo controlado que identifica de forma precisa un área cerebral donde la estimulación cerebral de alta frecuencia puede mejorar las alucinaciones auditivas”, expuso en el congreso ECNP la investigadora principal Sonia Dollfus, de la Universidad de Caen.

El 33% del grupo de pacientes que recibió estimulación magnética transcraneal experimentó una reducción significativa de las alucinaciones auditivas dos semanas después de su aplicación. Por otro lado, solo el 9% de los pacientes del grupo control experimentó mejoría. Los criterios aplicados por los científicos para evaluar si se produjo mejoría o no se basaban en un cuestionario estandarizado con preguntas sobre las alucinaciones auditivas. Se consideraba que los pacientes habían mejorado si obtenían una puntuación un 30% menor que la valoración previa.

¿Cuál es el área a la que dirigieron dicha estimulación magnética? Se halla en el lóbulo temporal, el lugar concreto es el cruce entre la proyección de la rama ascendente del sulco lateral izquierdo y sulco superior temporal izquierdo. “Este trabajo refuerza los estudios previos que han indicado un papel muy importante de la actividad excesiva en regiones del lóbulo temporal en la generación de alucinaciones auditivas en la esquizofrenia y la estimulación magnética es bienvenida como un arma que se añade al repertorio terapéutico, especialmente para los pacientes que no responden a la medicación”, destaca el profesor Andres Meyer-Lindenberg, del Instituto de Salud Mental de Mannheim. El artículo que se publicará a raíz de este ensayo se encuentra en proceso de revisión y será publicado en 'Journal of Psychoses and Related Disorders'