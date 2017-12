Vicente Fernández - 13/12/2017

Los anglosajones han acuñado un término, "man flu", para referirse a cómo muchos hombres se enfrentan a la gripe. De hecho, el diccionario de Oxford llegó a incluirlo en sus páginas, definiéndolo como la respuesta exagerada de muchos varones ante los síntomas de dicha enfermedad. Vamos, lo que tradicionalmente se define como "cuentitis". Pero, ¿realmente los hombres somos tan quejicas o hay indicios que nos hacen pensar que la gripe afecta con más intensidad a las personas del sexo masculino?

Lo cierto es que se han realizado investigaciones sobre este tema, aunque los resultados no pueden considerarse concluyentes. Así, un estudio realizado en 2010 por investigadores de la Universidad de Cambridge, apuntó a que la respuesta inmune de los hombres ante los síntomas de la enfermedad era menor. ¿La causa? Los especialistas apuntaban a las hormonas femeninas, los estrógenos, que otorgarían una mayor capacidad de resistencia al estrés orgánico provocado por la gripe. De hecho, los resultados apuntaban a que la llamada "man flu" se manifestaba de forma muy similar en los varones y en las mujeres postmenopáusicas. Se han realizado otros estudios similares con ratones, pero sus resultados no son necesariamente aplicables a seres humanos.

Y, ahora, la revista British Medical Journal publica en su especial navideño un informe médico realizado por una investigadora de la Memorial University de Canadá, que analiza algunos datos estadísticos que podrían indicar que los síntomas de la gripe afectan con más virulencia a los hombres. Conviene indicar, eso sí, que el especial navideño del BMJ se caracteriza por publicar estudios ligeros que no han sido sometidos a revisión, lo que significa que, aunque los datos que se manejan son reales (es decir, no son inocentadas), no pretenden ofrecer evidencias científicas. Más que estudios, serían artículos de opinión que adoptan la forma de informes, para abrir un debate sobre temas ligeros o simpáticos que tengan alguna relación con la ciencia.

Y entre los datos que ofrece este singular informe, hay un estudio epidemiológico realizado en Hong Kong entre los años 2000 y 2010 (y cuyos resultados fueron publicados en American Journal of Epidemiology), que indicaba que las cifras de varones hospitalizados pro causa de la gripe eran levemente superiores a las de las mujeres. Y otro, publicado también en la misma revista, que indicaba que el ratio de fallecimientos producidos en Estados Unidos por causa de la gripe entre 1997 y 2007, era más alto entre los hombres que entre las mujeres.

Pero, como ya hemos dicho, son datos tomados de forma aislada, y que necesitan ser apoyados por más estudios, antes de poder afirmar que la gripe afecta más a los hombres.