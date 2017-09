Quo - 27/09/2017

Los arquetipos y estándares sociales para la belleza son solo una losa para nuestra sociedad. A pesar de que lo sabemos, muchos se empeñan en perpetuar una mentira: las personas irreales que aparecen en múltiples imágenes que han sido retocadas hasta alcanzar una perfección inexistente e inocua.

Por suerte, algunas personas que trabajan en fotografía no están de acuerdo con esta forma de actuar y de condicionar al personal. Por ello, el conocido banco comercial de fotografías Getty Images ha decidido no tolerar más este comportamiento en su site y ha adoptado una nueva norma: la prohibición de imágenes que hayan sido retocadas no solo para disminuir de talla, sino también en aquellas que las fotografías se hayan alterado para aumentarla.

La medida viene a partir de una nueva ley francesa que entrará en vigor el próximo 1 de octubre y que propone sanciones de casi 38.000 euros para aquellos que alteren el contorno de una modelo sin haberlo indicado expresamente en la imagen. En un comunicado, el popular banco de imágenes informa de la medida del gobierno francés y anuncia que no desean recibir ningún contenido creativo que muestre hombres o mujeres cuya silueta haya sido manipulada mediante software de edición de imagen.

Aunque por ahora se permiten otras alteraciones como el color del pelo, la forma de la nariz, las manchas o la textura de la piel, el hecho implica un paso adelante por parte del sector.

Fuente: usatoday.com