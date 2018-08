El escorbuto está reapareciendo en los países desarrollados

Eskorbuto, con K, era el nombre de un grupo del radical vasco de los años 80. Pero con C, es el nombre de una terrible enfermedad, cuya simple mención nos retrotrae a los siglos XVII y XVIII. La primera mención a su existencia data del año 1500 adC, pero esta enfermedad se hizo especialmente común en la época de los grandes navegantes y exploradores.

El escorbuto está provocado por la falta de vitamina C y, por ese motivo, era una enfermedad que se cebaba con los marinos, ya que no era posible almacenar frutas y otros alimentos perecederos en los barcos. Y, al no disponer de alimentos frescos y tener que consumirlos conservados en salmuera, los marinos contraían el escorbuto.

Entre los síntomas que provoca la enfermedad está la pérdida de los dientes y el cabello, fatiga y debilidad muscular, problemas de movilidad... Y puede llegar incluso a causar la muerte. Pero lo más llamativo de todo es que muchos de esos síntomas pueden ser revertidos por el sencillo método de consumir cítricos, frutas y alimentos frescos.

El escorbuto nunca ha desaparecido de nuestro mundo, y sigue presente en los países en vías de desarrollo, ya que es una enfermedad vinculada con la malnutrición. Lo más sorprendente es que los especialistas aseguran que está volviendo a despuntar en el mundo desarrollado. Las cifras referidas a Estados Unidos indican que se están produciendo más casos de los habituales.

Pero, ¿a qué se debe este renacer del escorbuto? Pues, una vez más, a la dieta. El aumento del consumo de alimentos procesados y en conserva, ha hecho que muchas personas hayan dejado de comer de forma habitual frutas y alimentos frescos. Y las ha convertido en el blanco perfecto para esta enfermedad.

Fuente: IFL Science.