¿Es seguro comer panga?

Este pescado ha sido retirado de una cadena de supermercados, porque su producción no es respetuosa con el medio ambiente

Vicente Fernández - 02/02/2017

La decisión de Carrefour de dejar de vender panga en sus supermercados, ha generado una gran alarma y bastante confusión. ¿Es seguro comer la carne de este pescado? ¿O implica algún tipo de riesgo para la salud?

El panga, por si alguien no estuviera familiarizado con el tema, es una variedad de pescado blanco de agua dulce, que se cría masivamente en ríos del sudeste asiático, principalmente en Vietnam. Su consumo empezó a hacerse popular en España en 2004, debido a que su precio era más barato que el de la merluza o el lenguado.

Pero en 2008 comenzaron a surgir las primeras voces que alertaban de que las condiciones en las que se criaba no eran las más sostenibles y ecológicas. Por eso, ahora, tras la decisión tomada por Carrefour, hemos querido saber si realmente es peligroso para la salud comer este tipo de pescado.

Por eso, en Quo nos hemos puesto en contacto con Javier Ojeda, gerente de APROMAR, la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España, quien nos aclaró que: "Lo que ha ocurrido no es una alerta sanitaria. Carrefour no ha tomado la decisión de retirar el pescado de sus establecimientos porque sea peligroso. Lo ha hecho por coherencia con su política empresarial. Ellos siempre han tenido a gala no comercializar productos que sean dañinos para el medio ambiente, y lo cierto es que las técnicas de acuicultivo que usan en Vietnam están destrozando los ríos donde se crían estos peces. Por eso, nosotros aplaudimos esta decisión”.

Igualmente, el Ministerio de Sanidad explicó ayer que no había ninguna alerta sanitaria relacionada con el panga, y la propia Carrefour especificaba en su comunicado que el pescado que habían vendido hasta ahora estuvo siempre en las mejores condiciones. “Todo el producto que se comercializa en España cumple siempre con los requisitos del Ministerio de Sanidad”, nos explicó Javier Ojeda.

Es cierto que un estudio realizado por la OCU encontró restos de mercurio y pesticidas en algunas (no en todas, ni siquiera en la mitad) de las muestras de panga analizadas. Y, además, los niveles de estas sustancias se encontraban dentro de los límites permitidos por la ley.

Por el contrario, lo que parece que no deja lugar a dudas es que el acuicultivo de estos peces en Vietnam es cualquier cosa menos respetuoso con el medio ambiente. Los informes realizados revelan que los ríos donde se crían están sobresaturados de ejemplares, y que las aguas están contaminadas por las heces de los peces, las cuales contienen restos de las hormonas y medicamentos que se les suministran para que puedan desovar sin tener que migrar. Y todo ello acaba afectando a otras especies.

Pero el panga también es polémico por otra razón. Como ya dijimos, su consumo se ha hecho popular debido a su bajo precio lo que ha motivado, por ejemplo, que su presencia sea habitual en muchos menús escolares. Lo cual no tendría especial importancia si no fuera porque su valor nutricional parecer ser bastante escaso

Su proporción de proteínas, según la OCU, sería de 9,9 gramos por cada cien gramos de pescado, mientras que la de la merluza sería algo más del doble. Aunque un estudio publicado en 2008 en ScienceDirect, aseguraba que el contenido de proteínas del panga llegaba a los 13 g.

Y con respecto a los ácidos grasos insaturados (los famosos omega 3), la cantidad era de 99 miligramos por cada cien gramos de pescado, frente a los 190 de la merluza.