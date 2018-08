Un hombre sufre la amputación de sus extremidades por una rara infección transmitida por su perro

La publicación LiveScience recoge el caso de un paciente de Wisconsin al que hubo que amputarle las cuatro extremidades a causa de una infección causada por un microorganismo que vivía en la boca de su perro. El hombre sufría una infección sanguínea que provocó una disminución del flujo de sangre a sus brazos y piernas, causando la muerte de los tejidos.

La infección estaba causada por una bacteria llamada Capnocytophaga, que vive en las bocas de perros y gatos. Cifras del Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, apuntan a que la portan alrededor del 70% de los perros y el 50% de los gatos de dicho país. Estos animales son inmunes a sus efectos, pero no ocurre lo mismo con el ser humano, al que pueden infectar a través de mordiscos o de un beso en la boca del animal.

Con todo, los especialistas aclaran que este tipo de infección es muy poco habitual, y que más del 90% de las personas que tiene perro o gato nunca la sufren. Pero, en el caso de producirse, las consecuencias suelen ser bastante graves, y pueden causar incluso la muerte del paciente.

