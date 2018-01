Emergencia alimentaria en JapÃ³n despuÃ©s de que un supermercado vendiera... Â¡un pez venenoso!

Al menos 10 japoneses han muerto desde 2006 por haber ingerido el conocido como pez globo, una cifra que parece marginal ahora, pero que en su momento, cuando no había información sobre el tema podía llegar a ser alarmante. De hecho, en 1958 hubo un pico de 176 personas fallecidas en tan solo un año, lo que obligó al Gobierno a tomar medidas para controlar la forma en la que era cocinado. Tanto es así, que actualmente es necesario hacer un curso específico de 3 años sobre su cocinado: quien no lo pase, no puede vender ese producto en su restaurante.

Fuente: Youtube

El proceso para prepararlo correctamente implica eliminar de forma correcta aquellas partes del pez que contienen una alta concentración de un veneno conocido como tetrodotoxina: los ovarios, riñones, piel, ojos, intestinos y, lo más peligroso de todo, el hígado. A pesar de que son tóxicas, estas suelen ser también cocinadas por chefs experimentados para ser servidos en restaurantes alto postín con la toxicidad justa para no matarte, pero sí para dejar tus labios temblando. Un riesgo por el que muchos pagan incluso más que por el resto del pescado. Un uso indebido puede ser mortal, algo que ha ocurrido este lunes en un supermercado de Gamagori.

5 paquetes fueron vendidos con este pescado, pero sin que se hubieran eliminado los hígados, lo que obligó a lanzar una alerta a nivel regional sobre lo que había sucedido. Se esperaba que los paquetes en cuestión fueran tirados a la basura o devueltos al supermercado. Desafortunadamente, algunos fueron consumidos, aunque por suerte, sin llegar a intoxicar hasta la muerte a quienes probaron el plato. La suerte hizo que de las cerca de 200 especies que existen de este tipo de pez, esta en concreto Sphoeroides pachygaster, haya sido de las que menos veneno pueda tener.

Seguro que leyendo esta noticia muchos se han acordado del capítulo de los Simpsons en que reflejan la importancia de un buen cocinado de este pescado. Para muestra, un botón.

Fuente: Science Alert