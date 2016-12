El efecto Angelina está empezando a ser preocupante

Aurora Ferrer - 30/12/2016

El efecto Angelina ha dejado huella en nuestra sociedad. Tanto, que los médicos han anunciado que esta situación comienza a ser alarmante. Alrededor de 4.000 mujeres al año en Gran Bretaña optan por una mastectomía doble con creyendo que podrán dar esquinazo al cáncer. Un procedimiento que la actriz Angelina Jolie llevó a cabo en 2013.

Sin embargo, no existen evidencias de que el cáncer se propague en aquellas mujeres que no tienen un riesgo subyacente. Un nuevo estudio realizado en Estados Unidos encontró que, a pesar de que las mujeres no sean aconsejadas por su médico a llevar a cabo este tipo de cirugía, una de cada cinco optan por una doble mastectomía.

Dicho procedimiento no está exento de riesgos, ya que puede conducir a graves complicaciones (incluyendo la depresión y el propio cáncer de mama). El doctor Jagsi, de la Universidad de Michigan ha reconocido que, "cuando los pacientes no reciben una prescripción para llevarla a cabo, incluso los pacientes sin un alto riesgo genético de desarrollar un segundo cáncer de mama eligen una mastectomía doble a un ritmo alarmante. Nuestros hallazgos deben motivar a los cirujanos a abordar estas conversaciones difíciles con sus pacientes, con el fin de hacer recomendaciones claras y promover la tranquilidad de los mismos. Hay que hacer especial hincapié en abordar otros tratamientos para reducir el riesgo de la reaparición de tumores y el desarrollo del cáncer".

Fuente: telegraph.co.uk