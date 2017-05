La marihuana evita la pÃ©rdida de la memoria... a los ratones

Vicente Fernández - 09/05/2017

Las investigaciones sobre los posibles efectos saludables de la marihuana se suceden. Y la más reciente, realizada por especialistas de la Universidad de Bonn, en Alemania, ha revelado que puede tener efectos rejuvenecedores sobre la memoria, previniendo y evitando su deterioro.

Las pruebas se realizaron con ratones de dieciocho meses de edad (suelen vivir de media unos dos años), y los autores del estudio descubrieron que el deterioro cognitivo era insignificante en aquellos roedores a los que se suministraron dosis bajas de uno de los compuestos de la marihuana. En cambio, era evidente en aquellos ejemplares que no recibieron ninguna dosis.

Y ese compuesto que ha obrado el milagro no es otro que el tetrahidrocannabinol, que es el principal constituyente psicoactivo el cannabis. Por supuesto, los autores del estudio afirman que hay que ser cautos, ya que los resultados de momento no son extrapolables al ser humano. ¿La causa? Que, tal y como aseguran los investigadores, aunque dieciocho meses son muchos para un ratón, no se puede puede comparar con los 70 u 80 años del ser humano.

Faltan por tanto más investigaciones. las primeras se realizarán de nuevo con ratones, para ver si los efectos sobre la memoria se mantienen a más largo plazo. Y, solo si los resultados son positivos, se planteará entonces la opción de probar sus efectos en personas de edad avanzada.

Fuente: Popular Science.