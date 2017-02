Diagnóstico: tiene usted una cucaracha viva en su cerebro

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 06/02/2017

Este debe de ser uno de los diagnósticos más extraños y asquerosos de la historia de la medicina con el que los redactores de QUO tendremos pesadillas hasta el fin de nuestros días. Ha ocurrido en la India, donde Selvi, una mujer de 42 años, ingresó en urgencias el pasado martes con ardor intenso en los ojos, fuertes jaquecas y describiendo un extraño cosquilleo "como si algo se moviese" dentro de su cabeza.

Según explican en The Indian Express, el doctor MN Shankar procedió a investigar dentro de su cabeza a través de varias cavidades con un endoscopio. Sí. El diagnóstico fue lo que tanto estáis temiendo: "Señora, tiene usted una cucaracha viva dentro de su cabeza". Concretamente en la base del cráneo, justo en el espacio que hay entre nuestros ojos.

El caso es, ¿cómo llegó el terrible bicho hasta ahí? Según nos explica Manuel Martín-Loeches, catedrático del Departamento de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y responsable de Neurociencia Cognitiva del Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos, "más probablemente, a través de la nariz, bien en forma de larva o como un huevo que eclosionó dentro. Que haya llegado de adulto me extraña más. Puede haberse metido a través del saco lacrimal, o haberse alojado en uno de los senos paranasales, que están comunicados con la cavidad nasal".

Como podréis entender, esta situación hace correr un grave riesgo a la paciente. "Afortunadamente, esta cucaracha no llegó al cerebro, sino a cavidades próximas" explica Martín-Loeches, pero "podría ocasionar una infección severa que llegaría al cerebro. Sin tratamiento a tiempo, esto causaría una muerte muy desagradable".

También preguntamos al neurocientífico cuál sería el procedimiento adecuado para extraer la cucaracha del sitio donde se había atrincherado: "La tecnología actual permite no sólo llegar con una microsonda a muchos puntos recónditos del organismo, sino además poder ver su trayecto nítidamente con una microcámara. Una vez llegados al punto en cuestión (en este caso, al "bicho"). la sonda es capaz de realizar una absorción que atrapa al intruso y a partir de ahí sacarlo al exterior".

¿Cómo evitar que nos ocurra esto a cualquiera de nosotros? Según explica Martín-Loeches, "nuestro organismo en general está bastante bien protegido de este tipo de situaciones, es digamos que algo tremendamente extraño. No obstante, como se vé, no es imposible. Limpieza ante todo, lugares con una mínima higiene, garantizan que esto no ocurra".

Si quieres ver en directo cómo un equipo de doctores extrajo la asquerosa cucaracha del cráneo de la mujer, no te pierdas el vídeo:

Fuente: The Indian Express