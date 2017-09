Derribamos 8 mitos sobre el azúcar que no debes creer

Alberto Pascual | @albertopascualg - 25/09/2017

No vamos a negar que el azúcar es esencial para nuestra vida, pero que las cantidades consumidas deben ser equilibradas para que no sean un obstáculo dentro de nuestra dieta. Pero, cierto es que se trata de un alimento que causa mucha controversia: desde aquellos que dicen que es la peor droga que puede existir, que su consumo es una de las principales causas de la obesidad infantil hasta que incluso deberíamos reducir su consumo al mínimo incluso eliminarla de nuestro menú diario (siempre y cuando sean azúcares añadidos y no naturales).

Como sabemos que esta fuente de energía genera muchas dudas, vamos a intentar resolverlas hablando del mito y de su realidad, ya que como dice la cardióloga del Hospital Presbiteriano de Columbia, Jennifer Haythe: “Todos necesitamos azúcar, es uno de los bloques importantes que da funcionamiento a nuestros cuerpos, así que son necesarios”.

Por lo tanto, tan malo no será ¿no?