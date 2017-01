Cirujanos encuentran 150 gusanos en el estómago de una mujer

Aurora Ferrer | @auroraferrer - 17/01/2017

Vaciar el contenido del estómago de una persona no debe ser plato de buen gusto para ningún cirujano. Pero si encima su interior aloja lo que veis en la fotografía, os podéis imaginar la situación.

Es lo que ha ocurrido a cirujanos indios. Neha Begum, de 22 años de edad, acudió a consulta porque padecía molestias en el estómago, vómitos y estreñimientos desde hacía meses. Descartadas otras enfermedades y tras una pelea en la que detectaron algo extraño en su abdomen, a los médicos no les quedó más remedio que abrir e investigar en su estómago. Lo que encontraron allí fue realmente desconcertante: 150 gusanos parásitos campando a sus anchas.

Según el doctor Prakash Tiwari, del hospital KG Nanda, "nos quedamos impactados al descubrir gusanos vivos envueltos alrededor de sus intestinos. Sacamos más de 150 con vida. Esto es extremadamente inusual. Se cree que los huevos de los gusanos podrían haber sido ingeridos sin querer, ya que la mujer vive en una zona donde hay una gran falta de higiene y limpieza". Una semana después de la cirugía la paciente evoluciona correctamente y ha podido volver a comer alimentos sólidos.

Los médicos no dieron a conocer qué tipo de parásito eran los gusanos encontrados. Sin embargo, a juzgar por el aspecto, parece algún tipo de lombriz. Un gran número de estos parásitos pueden vivir en el interior de los seres humanos sin causar síntomas siempre que no obstruyan el tracto digestivo. Sin embargo, se puede dar por seguro que 150 conviviendo juntos no pasarán desapercibidos.

Fuente: iflscience.com