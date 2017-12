Â¿QuÃ© es la enfermedad de MÃ©niÃ¨re?

Vicente Fernández - 12/12/2017

"Vivo con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable. De noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse". Con estas palabras la presentadora y periodista Carme Chaparro describía cómo es la enfermedad crónica que padece: el llamado síndrome de Ménière. Pero, ¿en qué consiste?

Se trata de un trastorno que afecta al oído interno, y que se manifiesta en forma de episodios de vértigo, acompañados por un zumbido en el interior del aparato auditivo llamado tinnitus, y por episodios de hipoacusia (pérdida de la capacidad de audición) que se van haciendo más habituales, hasta acabar provocando generalmente una sordera completa en el oído afectado.

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1861 por el médico francés Prosper Ménière y, actualmente se calcula que afecta a doscientas de cada cien mil personas. Su causa sigue siendo desconocida, aunque se cree que está provocada por la endolinfa, un líquido que está presente en el sistema membranoso del oído, y que está vinculado al sentido del equilibrio. Y se sospecha que la enfermedad puede estar provocada por un bloqueo del conducto destinado a drenar el exceso de este líquido.

Recientes estudios indican que la incidencia de este síndrome es mayor en hombres que en mujeres, y que lo habitual es que afecte a un solo oído. En la mayoría de los casos se manifiesta en forma de de crisis recurrentes, episodios que pueden durar entre unas horas y varios días. Aunque hay casos de pacientes en las que los síntomas se manifiestan de forma casi permanente.

De momento no hay una cura definitiva para esta enfermedad, aunque los pacientes suelen seguir tratamientos paliativos que les ayudan a sobrellevarla, y que incluyen el uso de diuréticos para eliminar el exceso de líquido en el oído.En algunos caso se recurre también al uso de implantes cocleares y a la cirugía, para tratar de aminorar y reducir los episodios de vértigo.