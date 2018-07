Os mostramos cómo quedó la mano de un hombre por una infección contraída al comer ostras

La semana pasada informamos del caso de un hombre de Florida que falleció por causa de la bacteria comecarne tras comer ostras crudas. Ahora, la publicación The New England Journal of Medicine, informa de un caso similar. El paciente es un hombre de Corea del Sur, que se contagió de la bacteria "Vibrio vulníficus" por comer esa variedad de marisco.

El hombre acudió al médico tras observar como le crecían en las manos unas ampollas hemorrágicas, acompañas por otros síntomas que incluían fiebre y dolor severo. Los análisis revelaron que estaba contagiado por la citada bacteria. Las autoridades del país explicaron que todos los años se registran alrededor de cien infecciones provocadas por este microorganismo, aunque la mayoría de los casos se producen cuando el agua del mar roza alguna herida o úlcera ya existente.

El grave problema es que esta bacteria pertenece al tipo comecarne, y desencadena un proceso de necrosis en los tejidos que puede acabar causando la muerte. En el caso de este paciente, logró sobrevivir a la infección, pero los médicos tuvieron que amputarle el brazo izquierdo.

Fuente: IFL Science.